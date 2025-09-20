Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба під час фестивалю Кураж у Києві у суботу, 20 вересня, заявив, що рішення відкрити кордони для хлопців 18-22 років матиме далекосяжні наслідки. Він переконаний, що для держави — це погано, передають Новини.LIVE.

Кулеба зазначив, що Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни вона була найгіршою в Європі.

Він допустив, що державі, ймовірно, доведеться відкривати країну для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму.

“У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати”, – сказав Кулеба.