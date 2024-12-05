Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаПолітика

​Дмитро Кулеба спростував фейк про те, що нібито утік до США

"Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину і запишу вам історії звідти", - сказав ексміністр.

​Дмитро Кулеба спростував фейк про те, що нібито утік до США
Дмитро Кулеба
Фото: Макс Требухов

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде жити в Україні і таким чином спростував фейк про начебто втечу до США.

Відповідне звернення він оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах.

Кулеба сказав, що фейк про його нібито втечу до США почали розганяти ще у вересні, а нині це відбувається з особливою інтенсивністю.

Підписуйтесь на наш Google News

Він навів цитату з оригінального релізу Гарвару, в якій ідеться про те, що «Кулеба залишатиметься в Україні , здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Масачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду».

Ексміністр додав, що на початку січня розкажу про те, чим надалі займатиметься.

«Але у будь-якому разі я буду й надалі жити в Україні, в Києві. Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину і запишу вам історії звідти. Я нікуди не переїжджаю, просто використовую свої знання, вміння та контакти у світі для нашої з вами країни», - сказав Кулеба.

Як відомо, ексміністр став старшим науковим співробітником Центру науки і міжнародних відносин імені Белфера при Гарвардській школі управління імені Джона Кеннеді (США).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies