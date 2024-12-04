В Україну прибув генсек Ради Європи

4 грудня Україну відвідав генеральний секретар Ради Європи Ален Барсе.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

На зустрічі з Барсе Зеленський обговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, звільнення полонених і повернення незаконно депортованих українських дітей.

«Цінуємо роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму. Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі», - зазначив глава держави.

Барсе на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що також відвідав «Охматдит». В Офісі Президента додали, що генсек планує відвідати звільнені від російської окупації громади, де зможе на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів РФ.