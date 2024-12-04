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В Україну прибув генсек Ради Європи

Ален Барсе зустрівся зі Зеленським і відвідав «Охматдит».

В Україну прибув генсек Ради Європи
Володимир Зеленський і Ален Барсе
Фото: скриншот відео

4 грудня Україну відвідав генеральний секретар Ради Європи Ален Барсе.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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На зустрічі з Барсе Зеленський обговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, звільнення полонених і повернення незаконно депортованих українських дітей. 

«Цінуємо роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму. Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі», - зазначив глава держави.

Барсе на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що також відвідав «Охматдит». В Офісі Президента додали, що генсек планує відвідати звільнені від російської окупації громади, де зможе на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів РФ.

  • 1 грудня до Києва із неоголошеним візитом прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.
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