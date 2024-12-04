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Зеленський звільнив Ташеву з посади постійної представниці президента в АР Крим. Вона підтвердила намір стати нардепкою

У 2019 вона балотувалася за списком "Голосу". 

Зеленський звільнив Ташеву з посади постійної представниці президента в АР Крим. Вона підтвердила намір стати нардепкою
Фото: скріншот відео

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Таміли Ташевої з посади постійної представниці президента України в АР Крим. Документ датований 4 грудня. 

Ташева балотувалася до парламенту у 2019 році за списком "Голосу". Після смерті депутата Олега Макарова його місце у парламенті має зайняти один із кандидатів, що далі за списком.

Іван Примаченко, засновник освітнього проєкту Prometheus, відмовився, а Ташева є наступною в списку. Вона сьогодін підтвердила, що перейде на роботу до Верхової Ради. 

"Так, найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте. Я впевнена, що зараз не має бути цих розділень — влада та опозиція, має бути єдина команда, яка працює на користь нашої держави та задля Перемоги.Тому перехід до парламенту, не змінить мого ставлення до Президента, я завжди бути вважати себе частиною його команди і буду вдячна за роки роботи та те, що завдяки його особистій позиції ми змогли багато що зробити для Криму. Попереду багато роботи з моїми майбутніми колегами з “Голосу” (майбутніми для мене, бо офіційно я депутатом ще не стала)", – написала вона в Facebook. 

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