Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
ГоловнаПолітика

Рада готується призначити Олексія Чернишова міністром єдності, ‒ нардепка Кравчук

Кандидатуру Чернишова запропонували на засіданні фракції "Слуга народу".

Рада готується призначити Олексія Чернишова міністром єдності, ‒ нардепка Кравчук
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Кандидатуру голови НАК “Нафтогазу” Олексія Чернишова запропонували на посаду очільника Міністерства єдності українців. 

Про це LB.ua повідомила членкиня політради “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

Чернишов також обійме посаду віцепрем'єра України.

“Було засідання фракції. Рішення ‒ “рекомендувати” вже ухвалили. Буде засідання комітету та постанова про призначення”, ‒ заявила вона.

Support LB.ua

Ідея створення міністерства єдності з'явилася влітку у МЗС і отримала погодження в Офісі Президента. Міністерство буде покликане працювати з українською громадою за кордоном.

Міністерство створюють, щоб приділити окрему увагу 7,5 млн українців, які виїхали. Стратегія повернення біженців розподілена між Мінекономіки, Мінреінтеграції, МЗС, і там вона не є пріоритетною. Окреме міністерство повинно цю тему пріоритезувати в реальності. Є намір залучити команду людей, які щоденно займатимуться стратегією повернення українців, сказав у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies