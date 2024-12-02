НАБУ завершило слідство у справі ексміністра агрополітики Сольського

Йому та ще 12 підозрюваним інкримінують заволодіння 2500 га державних земель і спробу заволодіння ще близько 3300 га.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Про це повідомила пресслужба САП.

Сольському та ще 12 підозрюваним інкримінують заволодіння 2500 га державних земель (вартість – 291 млн грн) і спробу заволодіння ще близько 3300 га (вартість – 190 млн грн).

За версією слідства, у 2017 році міністр, який мав кілька сільськогосподарських компаній, вступив у змову з головою Держгеокадастру України, щоб заволодіти землею, що була у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Сольський був обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" у 2019 році. Того ж року його обрали головою комітету з питань аграрної й земельної політики. У березні 2022 року Сольський став міністром аграрної політики та продовольства.

Справа Сольського

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає. Підозрюваний стверджує, що справа стосується 2017 року, коли він ще не був міністром, і стосується суперечки між держпідприємствами й ветеранами АТО.

Версія обвинувачення ж каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

Через два дні після оголошення підозри Сольський подав у відставку. 9 травня парламент звільнив його з посади міністра.