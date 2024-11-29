Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із президентом Франції посилення протиповітряної оборони України

Також президент України наголосив на прискоренні процесу передачі літаків Mirage.

Зеленський обговорив із президентом Франції посилення протиповітряної оборони України
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед основного: прискорення передачі літаків Mirage та посилення ППО.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Подякував за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage. Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей", — зазначає Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей — "не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру – і продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн – членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України".

  • Напередодні Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії "з метою самооборони".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies