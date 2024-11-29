Зеленський обговорив із президентом Франції посилення протиповітряної оборони України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед основного: прискорення передачі літаків Mirage та посилення ППО.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Подякував за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage. Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей", — зазначає Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей — "не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру – і продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн – членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України".