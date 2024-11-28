Politico: Євросоюз планує скоротити штат своїх представництв у всьому світі

Зіткнувшись із бюджетними обмеженнями, блок хоче скоротити персонал та зосередитися на країнах, "де переважають основні інтереси ЄС".

Європейська комісія хоче різко скоротити кількість працівників у багатьох посольствах, щоб збільшити штат у країнах, де блок має стратегічні інтереси.

Про це пише Politico з посиланням на відповідні документи.

Згідно зі списком, делегації в багатьох країнах Африки, Азії та Латинської Америки будуть набагато обмеженішими. В Африці, наприклад, ЄС розглядає можливість обмежити свою присутність у понад 30 країнах. У Латинській Америці навіть така велика держава, як Бразилія, є в списку скорочень.

Це викликає побоювання, що Європейський Союз втратить у цих регіонах дипломатичну вагу.

“Ми залишимо крихітну делегацію в таких місцях, як Судан чи Нігер, це просто неправильний сигнал, особливо коли ми маємо адміністрацію США, яка, схоже, менше цікавиться зовнішнім світом”, ‒ сказав чиновник ЄС.

За словами другого чиновника, такі плани викликають побоювання, що Росія чи Китай можуть “заповнити будь-який вакуум, який ми створимо”.

Раніше стало відомо, що Служба зовнішніх зв'язків ЄС (EEAS), дипломатичний підрозділ блоку, перевищила свій бюджет на 2024 рік. За прогнозами, наступного року ситуація може ще погіршитися, тому й пропонується провести скорочення.

Блок має 145 представництв у всьому світі, які функціонують як посольства ЄС. Politico додає, що ідея полягає не в закритті представництв, а в консолідації більшої кількості дипломатів у регіональних центрах. “Важливо підтримувати мережу з її поточним охопленням”, ‒ йдеться у документі.

Водночас ЄС хоче активізувати свій глобальний вплив на тлі другого президентства Дональда Трампа, війни Росії в Україні та звинувачень у подвійних стандартах щодо війни в Україні та війни на Близькому Сході.