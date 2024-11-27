hromadske: у Закарпатській області мешканці заявили про тиск щодо передачі їх власності поруч з майбутнім готельним комплексом

Підприємець та місцева мешканка заявили, що їх схиляли до продажу та передачі їхнього майна, розташованого поруч з землею, де планують новий комплекс.

Екснардеп, депутат Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ Владислав Каськів збирається побудувати ще один гірськолижний відпочинковий комплекс. У його супроводі в Пилипці, де хочуть почати будівництво, в жовтні цього року помітили голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Створення нового спортивно-туристичного кластеру на території Пилипця і прилеглих сіл обговорювали в 2021 році в Офісі президента. З початку повномасштабної війни в ОП публічно припинили обговорювати цей проєкт, але сама ідея не зникла.

Журналісти зібрали свідчення місцевих мешканців щодо тиску на них задля продажу їхнього майна поруч із місцем, де запланований курорт "Боржава". Вони знайшли зв'язок між фірмами, що володіють земельними ділянками, та Каськівим. Владислав Каськів у минулому був звинувачений в розкраданні коштів і його екстрадували з Панами. Ексгенпрокурор Юрій Луценко говорив, що Каськів вішкодував 7,46 млн гривень, у розкраданні який його звинуватили.

Журналісти hromadske повідомили, що в березні 2014 Каськів перебрався до Австрії, а наступного року очолив там Ozario Holdings (зараз вона вже ліквідована). Фірма була зареєстрована за адресою, де зареєстрована компанія екснардепки Юлії Львочкіної. Компанія Льовочкіної мала представника в Україні – помічника Каськіва, а керівником був Гернот Ляйтнер – інвестор, який у 2020 році на запрошення Офісу президента обговорював створення спортивно-туристичного кластеру "Боржава". Його компанія "Мастер-концепт" після вторгнення Росії в Україну втілила не один проєкт з росіянами, зокрема олімпіаду в 2014.

Ляйтнер володіє словацькою Carpathian Mountainj Resort, якій належать і 12 компаній в Україні, якими керує Ірина Кухар – експрацівниця Держінвестпроєкту, коли його очолював Каськів. Ці фірми мають у власності 450 га землі в Карпатах, і саме там планували звести курорт "Боржава".

Але цієї землі, ймовірно, виявилося замало, і 7 березня 2022 року ймовірно пов'язані з Каськівим особи стали домовлявся про купівлю землі з місцевим бізнесменом – принаймні він так каже.

"Це було 7 березня 2022 року. Дзвонить мені помічник Владислава Каськіва, Волинський Микола: «з тобою хотять поговорити». Я підійшов у «Гранд-готель», сіли за стіл, де мені було повідомлено, що «твій готель находиться на нашій земельній ділянці, нас більше цікавить безпосередньо власність на цей готель»", – розповів Іван Боричок.

Він у 2014 році придбав земельну ділянку, де звів готельно-ресторанний комплекс, на місці якого тепер хочуть побудувати підйомник. За словами бізнсемена, йому поставили ультиматум, аби він передав готель. Він відмовився.

Архітектор Безносько переробив генплан села так, щоб шматок ділянки, де розташовано готель Боричка, "виявився шматком ділянки, що належать ТОВ з орбіти Каськіва". Проєктант після цього поїхав за кордон, а компанії позиваються до Боричка з вимогою знести готель. Також проти нього відкрили провадження з вимогою знести готель, а саму ділянку арештували. Боричок сказав, що цю схему йому нібито озвучили на зустрічі: землю вилучать на користь сільради, а та продасть фірмам. Він стверджує, що нібито поки що все іде за таким планом, як йому озвучили.

Журналісти зібрали свідчення місцевих, але, аби вберегти від наслідків, їх озвучили за допомогою штучного інтелекту.

Одна людина сказала, що в грудні 2022 до села з Києва надіслали архітектора для розробки нового генплану. Він місяць там жив, а потім виїхав до ФРН. А в селі почали обгороджувати ділянку.

Відкрито на камеру про спробу відібрати оселю розповіла мешканка сусіднього села Подобовець Надія Гладьо. Цей будинок вона зводила десять років, а землю отримала від сільради.

"Началася вся катавасія десь років три, це, напевно, третій рік. Дзвонки анонімні: куплю етот дом, по-руськи. А я йому: етот дом не продається, він робиться для себе", – сказала вона.

За певний час хтось порізав кабелі електроенергії до її будинку. Потім відкрили провадження про незаконне заволодіння цієї землею. Поруч з цією ділянкою, як виявилося, розташована ділянка фірми Ровшана Гусейнова – батька помічниці Каськіва за часів його депутатства. У його власності ще 97 земельних ділянок, більшість – у Пилипці. Сама Рената Гусейнова також володіє десятками земельних ділянок.

Аби з'ясувати, що відбувається і чому мешканці громади кажуть, що не ознайомлені з новим генпланом, журналісти пішли до голови ОТГ Віталія Пиринця. Він стверджує, що генплан був погоджений з мешканцями громади, але показати він його не може, бо архітектор звільнився, а "документи знаходяться в юриста і я не можу вам зараз показати".

Журналіст і голова ОТГ домовилися зустрітися наступного дня, щоб показати генплан, але Пиринець кудись поїхав.

Редакція дзвонила Каськіву, щоб запитати його коментар, але він, як стверджують у матеріалі, не відповідав. Однак "зловити" депутата вдалося у день, коли обласна рада обговорювала План перемоги президента.

"Мені не цікаві ні ви, ні ваші питання. Зрозумійте це. Яке треба мати виховання, яке ставлення до людей", – обурився Каськів у розмові з журналісткою, додавши, що він не вважає їх засобом масової інформації і не має бажання спілкуватися.

Арахамія на дзвінки теж не відповідав, але відповів на повідомлення щодо того, що він 12 жовтня цього року разом із Каськівим робили в Закарпатській області.

"Дивися на інвестиційний проєкт гірськолижного курорту Боржава. Був зі своїм колегою поряд в робочій поїздці по індустріальним паркам. І заїхали на пів дня подивитися на цей проєкт також", – відповів він.

Арахамія – член проєкту UkraineInvest.

На запитання про те, чи не бентежить його репутація Каськіва, він сказав, що займається інвестиціями, а не репутаціями. Він додав, що готовий допомогти інвесторам з іншою репутацією, якщо такі є.