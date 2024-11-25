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Сибіга обговорив із главою МЗС Південної Кореї розширення співпраці

Дипломати обговорили посилення безпеки в Європі та Південно-Східній Азії.

Сибіга обговорив із главою МЗС Південної Кореї розширення співпраці
Андрій Сибіга та Чо Те Юль
Фото: Андрій Сибіга, Х

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із очільником МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем. Дипломати обговорили розширення співпраці.

Про це міністр МЗС України написав у мережі Х.

"У мене була плідна зустріч із міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. У світлі спільних викликів безпеці, пов’язаних із поглибленням зв’язків Росії та КНДР, ми обговорили розширення співпраці в низці сфер. Безпека в Європі та Південно-Східній Азії тісно пов'язані", — розповів Сибіга. 

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