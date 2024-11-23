Зеленський обговорив з главою МЗС Чехії ініціативу з постачання артилерійських снарядів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, під час якої обговорили, серед іншого, ініціативу з постачання артилерійських снарядів. Про це повідомляє Офіс президента України.

“Раді, що ми маємо гарні відносини на рівні лідерів та міцні зв’язки між нашими націями. Дякую, що ви з нами із самого початку повномасштабного вторгнення. Багато з вашої сторони ініціатив для допомоги Україні, включно з артилерійською. Ми вам вдячні за все”, – сказав президент.

Під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку, перебіг реалізації ініціативи з постачання артилерійських снарядів і співпрацю між Україною та Чехією в протидії російській дезінформації.

Зеленський також відзначив активну участь Чехії у відновленні України, зокрема подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року, яка спрямована на відновлення критичної інфраструктури.