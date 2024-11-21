Геращенко: в ВР скасували годину запитань до уряду, яка мала відбутися в пʼятницю

На цьому засіданні мали обговорити виклики у зовнішній політиці.

У Верховній Раді скасували годину запитань до уряду, яка мала відбутися завтра, 22 листопада.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

“Сьогодні, коли оголошували запити до президента, в залі вже було напівпорожньо”,- зауважила депутатка.

На її думку, важко пояснити, чому скасували засідання ВР, на якому мали слухати виклики у зовнішній політиці.

“Те, що Путін серійний маніяк і планує удари по Україні - це очевидно. Ми в Києві живемо атакою вже 2,5 роки в Києві, на Сході країни російські обстріли тривають 10 років. Але тільки у вівторок президент сказав, що всім треба пахати на Україну. А тут вже напахалися і розійшлися”, - зазначила Геращенко.

В свою чергу, народний депутат Тарас Батенко розповів, що парламентарів повідомили про можливу атаку найближчими днями по Верховній Раді.