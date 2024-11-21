Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
ГоловнаПолітика

Геращенко: в ВР скасували годину запитань до уряду, яка мала відбутися в пʼятницю

На цьому засіданні мали обговорити виклики у зовнішній політиці. 

Геращенко: в ВР скасували годину запитань до уряду, яка мала відбутися в пʼятницю
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

У Верховній Раді скасували годину запитань до уряду, яка мала відбутися завтра, 22 листопада.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

“Сьогодні, коли оголошували запити до президента, в залі вже було напівпорожньо”,- зауважила депутатка.

На її думку, важко пояснити, чому скасували засідання ВР, на якому мали слухати виклики у зовнішній політиці. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Те, що Путін серійний маніяк і планує удари по Україні - це очевидно. Ми в Києві живемо атакою вже 2,5 роки в Києві, на Сході країни російські обстріли тривають 10 років. Але тільки у вівторок президент сказав, що всім треба пахати на Україну. А тут вже напахалися і розійшлися”, - зазначила Геращенко.

В свою чергу, народний депутат Тарас Батенко розповів, що парламентарів повідомили про можливу атаку найближчими днями по Верховній Раді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies