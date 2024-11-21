Зеленський: удар новою балістичною ракетою по Дніпру - вже другий крок Росії до ескалації за рік

Першим таким кроком було залучення КНДР до війни проти України

Путін визнав, що зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, коли була застосована нова балістична ракета по Дніпру, одному з найбільших міст України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів”, - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що російський диктатор зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну.

“Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів”, - нагадав голова держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Володимир Путін бреше, коли каже, що застосування Україною далекобійної зброї стало новим кроком України, в той час, як Україна вже не вперше застосовує цю зброю.

Президент України наголосив - ми маємо на це повне право згідно норм міжнародного права, оскільки право України на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. Він закликав світ дати відповідь на російські дії.

“Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.

Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України”, - підсумував Зеленський.