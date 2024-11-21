Reuters: Росія попередила США про ракетний удар по Дніпру

Американський чиновник повідомив журналістам подробиці щодо сьогоднішнього ракетного удару Росії по Дніпру, передає Reuters.
“США були попередньо сповіщені через канали зменшення ядерного ризику”, - сказав американський чиновник.
Також чиновник додав, що останніми днями США поінформували Україну та інших близьких союзників про можливість запуску Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності.
США дали зрозуміти, що Росія, ймовірно, володіє лише кількома одиницями такої зброї.
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Російська армія вранці 21 листопада атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.
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Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Дніпру.
- МЗС ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків у зв'язку з пуском Росією по Україні нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
- Джерела Української правди стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози.
- В ЄС відреагували на удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою і кажуть, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.