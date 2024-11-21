Reuters: Росія попередила США про ракетний удар по Дніпру

Момент ракетного удару РФ по Дніпру в ніч на 21 листопада 2024 року

Американський чиновник повідомив журналістам подробиці щодо сьогоднішнього ракетного удару Росії по Дніпру, передає Reuters.

“США були попередньо сповіщені через канали зменшення ядерного ризику”, - сказав американський чиновник.

Також чиновник додав, що останніми днями США поінформували Україну та інших близьких союзників про можливість запуску Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності.

США дали зрозуміти, що Росія, ймовірно, володіє лише кількома одиницями такої зброї.