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Reuters: Росія попередила США про ракетний удар по Дніпру

Повідомлення відбулось через канали зменшення ядерного ризику.

Reuters: Росія попередила США про ракетний удар по Дніпру
Момент ракетного удару РФ по Дніпру в ніч на 21 листопада 2024 року
Фото: Скріншот з відео

Американський чиновник повідомив журналістам подробиці щодо сьогоднішнього ракетного удару Росії по Дніпру, передає Reuters.

“США були попередньо сповіщені через канали зменшення ядерного ризику”, - сказав американський чиновник.

Також чиновник додав, що останніми днями США поінформували Україну та інших близьких союзників про можливість запуску Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності.

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США дали зрозуміти, що Росія, ймовірно, володіє лише кількома одиницями такої зброї.

  • Російська армія вранці 21 листопада атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ. 

  • Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Дніпру. 

  • МЗС ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків у зв'язку з пуском Росією по Україні нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
  • Джерела Української правди стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози. 
  • В ЄС відреагували на удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою і кажуть, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
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