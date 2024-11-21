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На Донеччині розширюють зону примусової евакуації дітей

У регіоні залишаються ще 105 дітей.

На Донеччині розширюють зону примусової евакуації дітей

У населених пунктах Донецької області, де вже оголошена примусова евакуація дітей разом з їхніми батьками, досі залишаються ще 105 дітей. В ОВА розглядають розширення зони примусової евакуації.

Про це повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту, реагування на НС та підготовки у сфері цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

"У восьми населених пунктах, де ще триває евакуація у примусовий спосіб дітей з родинами, залишається 105 дітей. Найбільше – в містах Покровськ і Родинське, де відповідно 42 дитини та 45 дітей", — сказав Гончаров.

За словами Гончарова, в населених пунктів, де була оголошена примусова евакуація дітей з родинами залишилося близько 180, але у всіх інших населених пунктах діти вже вивезені. Тобто, залишаються ще вісім населених пунктів.

Зона примусової евакуації на Донеччині буде розширена і на рівні ОВА вже розглядається питання організації в області нового етапу обов’язкової евакуації у примусовий спосіб сімей з дітьми.

"Розглядаються ще 14 населених пунктів Покровської міської територіальної громади. У цих населених пунктах загалом ще 167 дітей у 121 сім’ї. У зв’язку із загостренням ситуації на півдні області, яка підконтрольна українській владі, розглядається евакуація дітей з родинами в примусовий спосіб із семи населених пунктів Комарської сільської територіальної громади, де є 35 родин і в них 50 неповнолітніх дітей", — зазначив Гончаров.

Відтак, на Донеччині 8 населених пунктів, де оголошена примусова евакуація, розглядаються ще 14 населених пунктів у Покровській громаді та 7 у Комарській сільській територіальній громаді.

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