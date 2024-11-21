Делегація з Британії на чолі з главою штабу оборони зустрілася зі Зеленським, Сирським і Баргилевичем

В Україну прибула делегація Великобританії на чолі з начальником штабу оборони, адміралом Ентоні Радакіном.
Про це йдеться на сайті Президента України.
Делегація провела зустріч із Володимиром Зеленським, а також головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником генштабу Анатолієм Баргилевичем.
В ОП повідомили, що сторони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, зокрема, розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ.
Крім того, Зеленський і Радакін приділили окрему увагу військовим потребам нашої держави та подальшій допомозі з боку партнерів.
- Міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив депутатам парламенту, що лінія фронту в Україні «менш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення», оскільки Росія посилює свої атаки.
- Днями стало відомо, що Великобританія розширює свою військову підтримку України і виділяє кошти на придбання безпілотників - 7,5 млн фунтів стерлінгів.