Делегація з Британії на чолі з главою штабу оборони зустрілася зі Зеленським, Сирським і Баргилевичем

В Україну прибула делегація Великобританії на чолі з начальником штабу оборони, адміралом Ентоні Радакіном.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Делегація провела зустріч із Володимиром Зеленським, а також головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником генштабу Анатолієм Баргилевичем.

В ОП повідомили, що сторони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, зокрема, розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ.

Крім того, Зеленський і Радакін приділили окрему увагу військовим потребам нашої держави та подальшій допомозі з боку партнерів.