На Донеччині про підозру оголосили судді-колаборантці, яку призначив Путін

Підозрювана під час розгляду судових справ приймає незаконні рішення, вигідні окупаційній владі.

Прокуратура Донецької області оголосила про підозру призначеній президентом РФ "судді"-колаборантці, яка приймає незаконні рішення, вигідні окупаційній владі.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканка тимчасово окупованої частини Донеччини в умовах воєнного стану пішла на співпрацю з представниками держави-агресора.

Вона добровільно взяла участь у конкурсі на зайняття псевдопосади "судді центрально-міського районного суду м. Макіївка". У 2023 році на підставі указу очільника кремля отримала призначення.

Підозрювана використовує у своїй "діяльності" матеріально-технічну базу захопленої установи і під час розгляду справ вона керується нікчемними нормативно-правовими документами та засуджує громадян за законами РФ.

Співпрацюючи з ворогом, псевдосуддя приймає незаконні рішення, вигідні окупаційній владі.