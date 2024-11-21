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На Донеччині про підозру оголосили судді-колаборантці, яку призначив Путін

Підозрювана під час розгляду судових справ приймає незаконні рішення, вигідні окупаційній владі.

На Донеччині про підозру оголосили судді-колаборантці, яку призначив Путін
Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура Донецької області оголосила про підозру призначеній президентом РФ "судді"-колаборантці, яка приймає незаконні рішення, вигідні окупаційній владі.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканка тимчасово окупованої частини Донеччини в умовах воєнного стану пішла на співпрацю з представниками держави-агресора. 

Вона добровільно взяла участь у конкурсі на зайняття псевдопосади "судді центрально-міського районного суду м. Макіївка". У 2023 році на підставі указу очільника кремля отримала призначення.

Підозрювана використовує у своїй "діяльності" матеріально-технічну базу захопленої установи і під час розгляду справ вона керується нікчемними нормативно-правовими документами та засуджує громадян за законами РФ. 

Співпрацюючи з ворогом, псевдосуддя приймає незаконні рішення, вигідні окупаційній владі.

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