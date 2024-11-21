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ЦПД: Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою

"Стратегія "мир через силу" продовжує працювати".

ЦПД: Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою
Російський диктатор Володимир Путін
Фото: Скріншот з відео

Президент РФ Володимир Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, зокрема і перед Заходом.

Про це розповідає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори РФ почали кричати про "капітуляцію України". Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося - стратегія "мир через силу" продовжує працювати", — зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД наголошує, що Росія "все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання РФ в якості сировинного придатка".

  • Російська армія вранці 21 листопада атакувала Дніпро ракетами різних типів. З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
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