ЦПД: Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою

Президент РФ Володимир Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, зокрема і перед Заходом.

Про це розповідає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори РФ почали кричати про "капітуляцію України". Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося - стратегія "мир через силу" продовжує працювати", — зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД наголошує, що Росія "все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання РФ в якості сировинного придатка".