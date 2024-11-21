На війні загинув 24-річний доброволець з Грузії Леван Лохішвілі

З лютого 2022 року до цього часу в Україні загинули 74 грузинські бійці.

На війні в Україні загинув ще один грузинський боєць, 24-річний Леван Лохішвілі, повідомляє “Эхо Кавказа” із посиланням на його побратима Олександра Рогаву.

Леван загинув 19 листопада у Херсонській області під час вибуху дрона.

“Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, т.зв. саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван загинув на місці. Ще в одного бійця потрапив уламок дрона. Інший отримав контузію”, – розповів Олександр Рогава.

Леван Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї Одеської бригади. Ця група складається переважно з добровольців. Він прибув до України 29 березня 2022 року. До приїзду до України працював кухарем.

“Я зустрів Левана дорогою в Україну, у перші дні початку війни. Там ми потиснули один одному руки і з того часу йшли разом. Він залишиться моїм молодшим братом на все життя”, – каже Рогава.

Через рік Леван на якийсь час повернувся до Грузії, проте навесні 2024 року вирішив знову поїхати до України.

“Леван проходив обов'язкову військову службу лише у Грузії. Решту військового досвіду здобув в Україні. Тут він пройшов підготовчі курси. Він був гнучким, усі завдання, які ми давали йому на полігоні, виконував за п'ять хвилин як професійний військовий. Він був дуже розумною та відповідальною людиною”, — розповідає Олександр Рогава.

8 листопада в Україні загинув ще один грузинський боєць, 26-річний Зураб Швангірадзе. Він був похований 19 листопада у Тбілісі.

Видання зазначає, що з перших днів війни в Україні воюють кілька сотень (за неофіційною інформацією до 2 тисяч) грузинських добровольців. Вони зараховуються до різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовий.