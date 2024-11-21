Рада підтримала правові механізми повернення на службу для військових, які пішли у СЗЧ або дезертували

Встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами.

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 12095, який забезпечує правові механізми повернення на службу для військових, які самовільн залишили частину (СЗЧ) або дезертували.

“За” в цілому – 253 депутатів, повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Як зазначив Гончаренко, встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами.

Також під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше пішли в СЗЧ та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Ірина Геращенко додала, що за рішенням командира під час воєнного стану військова служба для тих, хто пішов в СЗЧ, може бути поновлена після їх повернення до частини. Також їм поновлюються виплати грошового, речового забезпечення та інших пільг.

Командир частини має поінформувати не пізніше 72 годин з дня прибуття таких військовослужбовців у письмовій формі ВСП. Але мова йде лише про разовий дозвіл. Це шанс для тих, хто пішов в СЗЧ, повернутися в частину.