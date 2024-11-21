На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 139 людей.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

16:47 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

15:12 Харківський район, Височанська ТГ, с. Високий. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждала жінка 64 роки.

14:59 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждало 2 чоловіків: 42 та 64 роки.

13:42 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

09:50 Богодухівський район, Золочівська ТГ, біля с. Калинове. Виявлено уламки БПЛА Шахед в полі.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.