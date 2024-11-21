​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
У КМВА не підтвердили падіння уламків дрона у Дніпровському районі (уточнено)
У КМВА не підтвердили падіння уламків дрона у Дніпровському районі (уточнено)
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
ГоловнаСуспільствоВійна

Для Києва повернули відключення світла за графіками

Вранці були екстрені відключення. 

Для Києва повернули відключення світла за графіками
Фото: Укренерго

На сьогодні для Києва скасували відключення електроенергії для побутових споживачів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Однак згодом все ж повернули відключення за графіком. Спершу діяли екстрені відключення.

"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень. Але потрібно бути готовим, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями!" – сказав він. 

Потім Попко уточнив, що будуть погодинні відключення. 

  • Сьогодні для Києва і чотирьох областей впровадили екстрені відключення, за яких не діють графіки. 
  • Після російської атаки на енергетику 17 листопада в Україні повернули графіки відключення світла. Переважно вони менш жорсткі, ніж літні: одночасно не відключать всі групи.
  • Більше про це – в матеріалі "Наслідки масованого удару: відключення електроенергії повернулися, але графіки ще змінюватимуть". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies