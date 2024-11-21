Для Києва повернули відключення світла за графіками

На сьогодні для Києва скасували відключення електроенергії для побутових споживачів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Однак згодом все ж повернули відключення за графіком. Спершу діяли екстрені відключення.

"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень. Але потрібно бути готовим, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями!" – сказав він.

Потім Попко уточнив, що будуть погодинні відключення.