Для Києва повернули відключення світла за графіками

На сьогодні для Києва скасували відключення електроенергії для побутових споживачів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Однак згодом все ж повернули відключення за графіком. Спершу діяли екстрені відключення.
"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень. Але потрібно бути готовим, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями!" – сказав він.
Потім Попко уточнив, що будуть погодинні відключення.
- Сьогодні для Києва і чотирьох областей впровадили екстрені відключення, за яких не діють графіки.
- Після російської атаки на енергетику 17 листопада в Україні повернули графіки відключення світла. Переважно вони менш жорсткі, ніж літні: одночасно не відключать всі групи.
- Більше про це – в матеріалі "Наслідки масованого удару: відключення електроенергії повернулися, але графіки ще змінюватимуть".