Уряд Молдови визнав, що не здатен виявляти на своїй території БПЛА

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, коментуючи випадки порушення повітряного простору країни російськими засобами ураження, заявив, що армія республіки не може оперативно виявляти безпілотники.

Як пише видання Realitatea, радари, якими володіють молдовські війська, просто не здатні зафіксувати проліт БПЛА. За словами урядовця, вони були вироблені у 60-80-х роках минулого століття і "слугували для іншого типу війни".

При цьому, як переконує очільник міноборони, Молдова шукає можливість модернізувати свої системи виявлення. Один з можливих варіантів - співпраця з Великою Британією, з якою у Кишиневі підписати безпекову угоду.