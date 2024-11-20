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Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини і поранили мирного мешканця

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли області.

Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини і поранили мирного мешканця
Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 20 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріяшівська та Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 77 вибухів. 

Зокрема, Андріяшівську громаду атакували БпЛА типу “Шахед” внаслідок атаки було пошкоджено чотири приватних домоволодіння та приміщення церкви.

По Краснопільській громаді росіяни били амінометами, дронами та ударним БпЛА “Ланцет”. Внаслідок атаки поранення отримала цивільна особа, пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Есманьську громаду армія РФ атакувала дроном та мінометами.

По Великописарівській громаді загарбники вдарили з танку та НУРСами.

Хотінську та Білопільську громади російські військові обстріляли з міномету та дронами.

Миропільську громаду росіяни атакували дронами, а Юнаківську - КАБом.

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