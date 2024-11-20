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Посольство США в Україні має відновити роботу 21 листопада

Сьогодні, 20 листопада, американське посольство не працювало.

Посольство США в Україні має відновити роботу 21 листопада
Посольство США в Києві
Фото: visaglobal.com.ua

Речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив про плани щодо роботи посольства Сполучених Штатів в Україні, передає “Радіо Свобода”.

“Я не можу вдаватися до подробиць загрози, але ми завжди уважно стежимо за цим. Ми дуже дбаємо про безпеку нашого персоналу. Ми ставимося до цього дуже серйозно”, - сказав Міллер.

Як він уточнив, очікується, що завтра, 21 листопада, посольство повернеться до нормальної роботи.

до своїх громадян на території України із попередженням про потенційну "значну повітряну атаку", яку Росія може провести 20 листопада. Цього дня посольство США в Україні не працювало.

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