Bloomberg: зростання імпорту газу із США в Китай загрожує новій торгівельній війні

Пекін імпортував на 63% більше СПГ із США за перші 10 місяців 2024 року порівняно з минулим роком.

Впродовж 2024 року США збільшили продаж скрапленого природного газу до Китаю, однак цей сплеск може тривати не довго, якщо нова адміністрація Трампа зіткнеться з Пекіном у торгівельних питаннях.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.

За даними китайської митниці, КНР імпортувала на 63% більше переохолодженого палива зі США за перші 10 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Це підняло США на п’яте місце в реєстрі постачальників Пекіна після Австралії, Катару, Росії та Малайзії.

Незважаючи на те, що 3,9 мільйона тонн відвантажених цього року, становлять лише близько 6% від загального обсягу Китаю, китайські покупці уклали контракт на 14 мільйонів тонн американського СПГ, починаючи з 2026 року.

Якщо Вашингтон наполягатиме на запровадженні 60% тарифів на китайські товари, Пекін може запровадити мита на американський газ у відповідь. Саме це сталося під час останньої торгівельної війни, коли Трамп був при владі, що призвело до того, що експорт американського газу до Китаю майже повністю зупинився протягом більшої частини 2019 року.

В агенстві підкреслюють, що Китай також міг би використати цю перевагу в купівлі американського СПГ, як фішку для торговельних переговорів, пообіцявши купувати більше палива у США, щоб спробувати скоротити профіцит торгового балансу.