Кабмін залучить $662 млн позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Кабмін визнав за доцільне залучити позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі $662 млн.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ці кошти стануть додатковим фінансуванням для реалізації проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)».

Завдяки позиці профінансують видатки загального фонду державного бюджету на соціальний захист дітей та сімʼї; надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; виплату довічних державних стипендій; соціальний захист осіб з інвалідністю.