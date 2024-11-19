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Оголосили конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука

Більша частина виставленого на аукціон – це вироби таких іменитих ювелірних будинків як «Faberge» та «Cartier». 

Оголосили конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука
Фото: АРМА

Оголосили конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату зрадника Віктора Медведчука. Більша частина виставленого на аукціон  – це вироби таких іменитих ювелірних будинків як "Faberge" та "Cartier". 

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у рамках кримінального провадження було арештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів майно екснардепа та зрадника України віктора медведчука", – йдеться у повідомленні. 

За результатами засідання Конкурсної комісії з питань реалізації арештованих активів прийняли рішення щодо оголошення нового конкурсу на пошук організатора реалізації такого майна. 

Зокрема, реалізовуватимуться майно, вилучене під час обшуків у "Ведмежій діброві": 

  • Коштовні прикраси від світових ювелірних брендів.
  • Ікони та інші культові предмети.
  • Годинники, які символічно відліковуватимуть час до перемоги.
  • Монети, що представляють історичну цінність.
  • Статуетки та інші антикварні вироби.

"Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити", – зазначила голова АРМА Олена Дума. 

Кінцевий строк подачі документів для участі у конкурсі – 5 грудня 2024 16:00. АРМА повідомить про початок реалізації вказаних активів додатково.

  • 149 картин з так званої колекції Медведчука, що мають цінність як культурна спадщина України, можуть бути продані з аукціону АРМА. Депутати не підтримали законопроєкту №11280-1, який мав заблокувати продаж культурних цінностей і уможливити їх передачу державі. Детальніше про законопроєкт у матеріалі LB.ua "Цінність спадщини і ціна питання: що буде з конфіскованими колекціями?".
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