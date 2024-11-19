Оголосили конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука

Більша частина виставленого на аукціон – це вироби таких іменитих ювелірних будинків як «Faberge» та «Cartier».

Оголосили конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату зрадника Віктора Медведчука. Більша частина виставленого на аукціон – це вироби таких іменитих ювелірних будинків як "Faberge" та "Cartier".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у рамках кримінального провадження було арештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів майно екснардепа та зрадника України віктора медведчука", – йдеться у повідомленні.

За результатами засідання Конкурсної комісії з питань реалізації арештованих активів прийняли рішення щодо оголошення нового конкурсу на пошук організатора реалізації такого майна.

Зокрема, реалізовуватимуться майно, вилучене під час обшуків у "Ведмежій діброві":

Коштовні прикраси від світових ювелірних брендів.

Ікони та інші культові предмети.

Годинники, які символічно відліковуватимуть час до перемоги.

Монети, що представляють історичну цінність.

Статуетки та інші антикварні вироби.

"Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити", – зазначила голова АРМА Олена Дума.

Кінцевий строк подачі документів для участі у конкурсі – 5 грудня 2024 16:00. АРМА повідомить про початок реалізації вказаних активів додатково.