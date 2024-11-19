За 2024 рік у бюджет надійшли 9,26 млрд грн від приватизації

За 2024-ий у бюджет надійшли 9,26 млрд грн від приватизації. Це вдвічі більше від запланованого.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Зокрема, переможець приватизаційного конкурсу сплатив до державного бюджету України 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Додатково надійшло 1,029 млрд грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від приватизації – понад 10 млрд грн.

"Рішення уряду про старт великої приватизації було своєчасним та доцільним. Ще один об'єкт отримав нових власників на прозорому та відкритому конкурсі. Гроші за купівлю ОГХК вже надійшли в бюджет. Щонайменше 400 млн грн новий власник має вкласти у модернізацію компанії за умовами приватизації. Таким чином надходження від приватизації з початку року уже в понад 2 рази перевищили заплановані і становлять 9,26 млрд грн", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України–міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За умовами конкурсу покупець ОГХК має:

зберегти основний вид діяльності підприємства;

інвестувати в технічне переобладнання і модернізацію щонайменше 400 млн грн;

погасити прострочену кредиторську заборгованість у розмірі 609 млн грн;

забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не звільняти їх мінімум впродовж шести місяців;

провести низку заходів соціального, екологічного, технічного характеру.

Початкова ціна лота складала 3 млрд 899 млн грн. Переможець запропонував на 39 млн грн більше за стартову ціну аукціону.

АТ "ОГХК" – найбільший виробник титанової сировини в Україні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.