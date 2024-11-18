Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку.

Захист оскаржував жовтневі ухвали слідчих суддів, відповідно до яких підозрюваним обрали заочні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Йдеться про колишнього голову правління та експосадовицю банку. Наразі вони перебувають за межами України.

Рішення набрало законної сили й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.