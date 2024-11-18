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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку

Зловмиснки перебувають за межами України.

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку
Філія Приватбанку в Києві
Фото: Софія Гаврилюк

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку.

Захист оскаржував жовтневі ухвали слідчих суддів, відповідно до яких підозрюваним обрали заочні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Йдеться про колишнього голову правління та експосадовицю банку. Наразі вони перебувають за межами України.

Рішення набрало законної сили й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

  • Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що йдеться про справу розтрати коштів фінустанови. Ексголова правління Приватбанку, його перший заступник у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із Приватбанком компаній. 
  • Кошти перераховували кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон. 
  • Окрім цього, упереддень націоналізації банку указані особи розтратили ще понад 8,2 млрд грн – для цього незаконно списали зобов’язання компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів Приватбанку, розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank». 
  • Також зловмисники організували незаконну і документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.
  • Цього місяця Вищий антикорупційний суд стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління Приватбанку.
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