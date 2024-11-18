Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним у справі Приватбанку.
Захист оскаржував жовтневі ухвали слідчих суддів, відповідно до яких підозрюваним обрали заочні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Йдеться про колишнього голову правління та експосадовицю банку. Наразі вони перебувають за межами України.
Рішення набрало законної сили й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
- Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що йдеться про справу розтрати коштів фінустанови. Ексголова правління Приватбанку, його перший заступник у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із Приватбанком компаній.
- Кошти перераховували кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон.
- Окрім цього, упереддень націоналізації банку указані особи розтратили ще понад 8,2 млрд грн – для цього незаконно списали зобов’язання компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів Приватбанку, розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank».
- Також зловмисники організували незаконну і документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.
- Цього місяця Вищий антикорупційний суд стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління Приватбанку.