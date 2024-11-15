Reuters: російські НПЗ масово скорочують перероблення нафти через збитковість

Туапсинський, Ільський і Новошахтинський НПЗ скоротили обсяги виробництва в останні місяці.

Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені припинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Інформація про зупинку російських НПЗ свідчать про проблеми російської нафтопереробної промисловості, яка стала збитковою через атаки українських безпілотників та запровадження західних санкцій проти Росії. Це змушує нафтопереробні заводи продавати паливо за заниженими цінами, а також високими відсотковими ставками.

Відомо, що три заводи, Туапсинський, Ільський і Новошахтинський, скоротили обсяги виробництва в останні місяці.

Криза скорочує експорт палива і знижує доходи компаній, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які і без того стурбовані млявим попитом.

Найменш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива, постраждали найбільше, зазнавши збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.

Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу.