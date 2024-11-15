ДОТ оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на перше півріччя наступного року

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила закупівлі харчування для Збройних сил України на перше півріччя 2025 року. Очікувана вартість закупівель – понад 20 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Забезпечення військових належним харчуванням – це не лише питання здоров'я та комфорту, а й фактор, який безпосередньо впливає на моральний стан і бойову ефективність наших захисників. Ми повинні надати військовослужбовцям високоякісне та різноманітне харчування, зокрема через покращення його якості та впровадження сучасних стандартів і новітніх технологій. Ми продовжуємо вдосконалювати всі аспекти тилового забезпечення, щоб армія мала все необхідне для ефективного виконання бойових завдань2, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наразі торги оголошені за поточною моделлю: постачальник самостійно визначає виробників товарів для Збройних сил України.

Для покращення якості продуктів і посилення контролю в новому договорі вже передбачено низку змін: деталізація описів продуктів, розширення об’єктів аудитів та перевірок, оновлення вимог до транспортування, перегляд штрафних санкцій тощо.

Згодом планується оголошення проведення закупівель для нової пілотної моделі закупівель, яка була презентована у вересні 2024.

До слова, цього тижня вже було оголошено рамкові угоди на сигнальні торги для виробників за окремими категоріями, а саме овочі і фрукти, ковбасні вироби, м’ясо, молочні вироби та риба. Саме ці категорії товарів були обрані, як такі, що потребують підвищеної уваги у питанні якості.

Пілотний проєкт постачання діятиме паралельно з поточною моделлю у 2025 році в 5 областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській.

Наразі ДОТ обирає контрагентів для подальшої кваліфікації та проведення, власне, сигнальних торгів, які заплановані на середину грудня.