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ДОТ оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на перше півріччя наступного року

Очікувана вартість закупівель – понад 20 млрд грн.

ДОТ оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на перше півріччя наступного року
Їдальня, курсанти
Фото: knu.ua

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила закупівлі харчування для Збройних сил України на перше півріччя 2025 року. Очікувана вартість закупівель – понад 20 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Забезпечення військових належним харчуванням – це не лише питання здоров'я та комфорту, а й фактор, який безпосередньо впливає на моральний стан і бойову ефективність наших захисників. Ми повинні надати військовослужбовцям високоякісне та різноманітне харчування, зокрема через покращення його якості та впровадження сучасних стандартів і новітніх технологій. Ми продовжуємо вдосконалювати всі аспекти тилового забезпечення, щоб армія мала все необхідне для ефективного виконання бойових завдань2, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наразі торги оголошені за поточною моделлю: постачальник самостійно визначає виробників товарів для Збройних сил України. 

Для покращення якості продуктів і посилення контролю в новому договорі вже передбачено низку змін: деталізація описів продуктів, розширення об’єктів аудитів та перевірок, оновлення вимог до транспортування, перегляд штрафних санкцій тощо.  

Згодом планується оголошення проведення закупівель для нової пілотної моделі закупівель, яка була презентована у вересні 2024. 

До слова, цього тижня вже було оголошено рамкові угоди на сигнальні торги для виробників за окремими категоріями, а саме овочі і фрукти, ковбасні вироби, м’ясо, молочні вироби та риба. Саме ці категорії товарів були обрані, як такі, що потребують підвищеної уваги у питанні якості. 

Пілотний проєкт постачання діятиме паралельно з поточною моделлю у 2025 році в 5 областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській. 

Наразі ДОТ обирає контрагентів для подальшої кваліфікації та проведення, власне, сигнальних торгів, які заплановані на середину грудня.

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