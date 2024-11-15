Шмигаль: Україна залучить 1 млрд доларів у Світового банку і додаткові 150 млн євро у Євросоюзу

Серед іншого, кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна залучить 1 млрд доларів у Світового банку і додаткові 150 млн євро у Євросоюзу.

Про це він сказав сьогодні, 15 листопада, під час засідання Кабміну.

“Україна залучить понад 1 млрд доларів пільгової позики від Світового банку. Ухвалили сьогодні відповідне рішення. Ці кошти акумульовані завдяки Урядам Японії та Великої Британії”, – сказав Шмигль.

Крім того, як повідомив прем’єр, ще одне сьогоднішнє рішення дозволить залучити додаткові 150 млн євро від Європейського Союзу.

У межах цієї угоди кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.

65 млн євро з цих коштів спрямують на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Він зазначив, що ця програма вже працює. І тепер уряд забезпечує необхідні кошти, аби вона працювала і наступного року.

Шмигаль зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив уже більше 100 млрд доларів зовнішнього фінансування. Найбільше коштів отримали від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади. Вдячні кожній країні та міжнародній організації, яка підтримує нас.