У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінфін розповів про результати купівлі ОВДП в Україні у 2024 році

Збільшили обсяг придбаних облігацій громадяни і бізнес, зменшили - громади.

Мінфін розповів про результати купівлі ОВДП в Україні у 2024 році
облігації у "Дії"
Фото: телеграм / Михайло Федоров

З початку 2024 року громадяни і представники бізнесу збільшили обсяг куплених облігацій на 45,5 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Фізичні особи станом на 1 листопада збільшили обсяг портфелю ОВДП на 17,3 млрд грн – до 70,5 млрд грн. 

Юридичні особи – на 28,2 млрд грн – до 167,1 млрд грн.

Ситуація з купівлею ОВДП в УКраїні у 2024 році
Ситуація з купівлею ОВДП в УКраїні у 2024 році

При цьому територіальні громади з початку року зменшили обсяг портфелю ОВДП в 2,5 раза – з 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

"Портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, також з початку року скоротився на 20,3 млрд грн – до 23,3 млрд грн. А їх частка в структурі ОВДП зменшилася до 1,3%. Станом на початок листопада всього в обігу перебуває ОВДП на 1,76 трлн грн", – додали у міністерстві.

Відомство закликало інвестувати у військові ОВДП, оскільки це один з важливих інструментів фінансування ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies