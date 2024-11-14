Мінфін розповів про результати купівлі ОВДП в Україні у 2024 році

З початку 2024 року громадяни і представники бізнесу збільшили обсяг куплених облігацій на 45,5 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Фізичні особи станом на 1 листопада збільшили обсяг портфелю ОВДП на 17,3 млрд грн – до 70,5 млрд грн.

Юридичні особи – на 28,2 млрд грн – до 167,1 млрд грн.

Ситуація з купівлею ОВДП в УКраїні у 2024 році

При цьому територіальні громади з початку року зменшили обсяг портфелю ОВДП в 2,5 раза – з 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

"Портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, також з початку року скоротився на 20,3 млрд грн – до 23,3 млрд грн. А їх частка в структурі ОВДП зменшилася до 1,3%. Станом на початок листопада всього в обігу перебуває ОВДП на 1,76 трлн грн", – додали у міністерстві.

Відомство закликало інвестувати у військові ОВДП, оскільки це один з важливих інструментів фінансування ЗСУ.