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​СБУ повідомила про підозру полоненому зраднику, який вивісив прапор РФ над Луганською ОДА у 2014 році

Лі Вон Чоль - український громадянин корейського походження, також відомий під псевдонімом Герман Прокопів.

​СБУ повідомила про підозру полоненому зраднику, який вивісив прапор РФ над Луганською ОДА у 2014 році
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля - українського громадянина корейського походження, також відомого під псевдонімом Герман Прокопів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор. Він воював у складі окупаційних угруповань проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни - атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА Лі Вон Чоль брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів. При цьому з 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне на Донеччині.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. 

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