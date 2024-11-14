Європарламент закликав до більш цілеспрямованих санкцій ЄС проти “тіньового флоту” Росії

Зокрема, йдеться про санкції проти окремих суден, а також їхніх власників, операторів, менеджерів, рахунків, банків та страхових компаній.

Європейський парламент закликає до більш цілеспрямованих санкцій ЄС проти так званого «тіньового флоту» Росії, який забезпечує фінансування війни РФ в Україні, передає Радіо Свобода.

У резолюції, ухваленій у четвер, парламентарі закликали до більш цілеспрямованих заходів проти цих суден у наступних пакетах санкцій ЄС, включаючи всі окремі судна, а також їхніх власників, операторів, менеджерів, рахунки, банки та страхові компанії.

Європарламент також вимагає від ЄС посилення своїх можливостей спостереження, особливо за допомогою безпілотників і супутників, а також проведення цільових інспекцій на морі.

Євродепутати хочуть, щоб країни-члени ЄС визначили порти, здатні приймати судна, що підпадають під санкції, які перевозять сиру нафту і скраплений природний газ (СПГ), і конфісковувати нелегальні вантажі без компенсації.