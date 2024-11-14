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Європарламент закликав до більш цілеспрямованих санкцій ЄС проти “тіньового флоту” Росії

Зокрема, йдеться про санкції проти окремих суден, а також їхніх власників, операторів, менеджерів, рахунків, банків та страхових компаній.

Європарламент закликав до більш цілеспрямованих санкцій ЄС проти “тіньового флоту” Росії
Європарламент
Фото: EPA

Європейський парламент закликає до більш цілеспрямованих санкцій ЄС проти так званого «тіньового флоту» Росії, який забезпечує фінансування війни РФ в Україні, передає Радіо Свобода. 

У резолюції, ухваленій у четвер, парламентарі закликали до більш цілеспрямованих заходів проти цих суден у наступних пакетах санкцій ЄС, включаючи всі окремі судна, а також їхніх власників, операторів, менеджерів, рахунки, банки та страхові компанії.

Європарламент також вимагає від ЄС посилення своїх можливостей спостереження, особливо за допомогою безпілотників і супутників, а також проведення цільових інспекцій на морі.

Євродепутати хочуть, щоб країни-члени ЄС визначили порти, здатні приймати судна, що підпадають під санкції, які перевозять сиру нафту і скраплений природний газ (СПГ), і конфісковувати нелегальні вантажі без компенсації.

  • Раніше ЄС заборонив весь морський імпорт російської нафти та встановив цінову стелю у розмірі 60 доларів за барель. Однак близько 80% сирої нафти Росія тепер перевозить на суднах, які не під контролем Заходу.
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