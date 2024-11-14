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Миколаїв передав захисникам чергову партію дронів Пресреліз

Дрони виготовила миколаївська компанія.

Миколаїв передав захисникам чергову партію дронів
Депутат міської ради Федір Панченко під час передачі допомоги військовим
Фото: скриншот відео

Від громади Миколаєва військовослужбовцям 423 окремого батальйону БПЛА, в якому, окрім іншого, служать мешканці Миколаєва,передали чергову партію дронів. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Отримані військовими дрони - покращеної моделі. Тож вони принесуть більше користі під час виконання бойових завдань. Ці “пташки” відрізняються від попередніх, адже є десятидюймовими”, - зазначив Олександр Сєнкевич.

Як підкреслив депутат міської ради Федір Панченко, дрони виготовила миколаївська компанія.

“Вони зроблені з особливою любов'ю до ЗСУ та особливою ненавистю до росіян”, - сказав Федір Панченко під час передачі БПЛА.

Нагадаємо, що всього з початку повномасштабного вторгнення на підтримку Сил оборони Украхни було спрямовано коштів та передано майна на загальну суму 958, 94 мільйонів гривень.

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