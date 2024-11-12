Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єром Канади Джастіном Трюдо

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України

Президент подякував Канаді за різнобічну допомогу та принципову підтримку Плану перемоги та закликав Джастіна Трюдо продовжити роботу із союзниками і під час майбутніх багатосторонніх форматів, і в прямих перемовина щодо отримання Україною запрошення в НАТО.

Крім того, співрозмовники скоординували кроки напередодні зустрічі G20, оскільки важливо, щоб на ній прозвучала позиція України щодо справедливого й тривалого миру.

Під час розмови обговорили й продовження оборонної співпраці, зокрема узгодили поточні потреби українських воїнів.

Також Володимир Зеленський подякував за публічну підтримку з боку Канади дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії.