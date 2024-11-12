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The Telegraph: Стармер вимагатиме від Байдена надати $20 млрд кредиту Україні до інавгурації Трампа

Також Стармер проситиме надати дозвіл Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб Росії. Прем’єр Британії хоче наступного тижня провести особисті переговори з Байденом під час саміту G20 у Бразилії.

The Telegraph: Стармер вимагатиме від Байдена надати $20 млрд кредиту Україні до інавгурації Трампа
Кір Стармер та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні на суму 20 мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду, пише The Telegraph. 

Прем’єр-міністр наполягає на тому, щоб провести особисті переговори з Байденом, коли вони обидва відвідають саміт G20 у Бразилії наступного тижня.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україні нарешті слід дати дозвіл запускати ракети великої дальності Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає Байден.

Ракети Storm Shadow виробляються Британією та Францією, але під час розгортання можуть використовувати системи США.

Світові лідери G7 ще в червні погодилися надати Києву позики в розмірі 50 мільярдів доларів, які частково фінансуються за рахунок відсотків, отриманих від російських активів.

США пообіцяли надати 20 мільярдів доларів із цих 50 мільярдів, але ще їх не надали.

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