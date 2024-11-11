Стефанчук обговорив із Боррелем євроінтеграцію України

Глава євродипломатії здійснив останній візит до України на посаді.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем під час його візиту до Києва й обговорив з ним питання євроінтеграції України.

Про це Стефанчук розповів у Telegram.

"Обговорили шлях України до повноправного членства в ЄС і практичну роботу, яка здійснюється в цій сфері", — написав він.

Голова парламенту зазначив, що це останній візит Жозепа Борреля до Києва на посаді глави європейської дипломатії, і відзначив цінність особистої позиції високого представника ЄС у питанні надання Україні дозволу завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ.

"Вірю, що ЄС продовжить підтримувати Україну. Це стосується як фінансової, військової, гуманітарної допомоги, так і політичних рішень, яких потребуватиме Україна", — підкреслив Стефанчук.