Reuters: у Трампа дистанціювалися від заяви Брайана Ланзи щодо необхідності Україні відмовитись від Криму

Неназваний представник перехідного штабу Трампа заявив, що Брайан Ланза працював на передвиборчу президентську кампанію Трампа у 2024 році, однак наразі “він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені”.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

У суботу представник Дональда Трампа заявив, що республіканець, який окреслив деякі потенційні контури підтримуваного США мирного плану в Україні раніше того дня, не виступав від імені новообраного президента, пише Reuters.

Брайан Ланза, давній стратег-республіканець, який працював на президентську кампанію Трампа у 2024 році, заявив в інтерв’ю BBC, що адміністрація Трампа проситиме президента України Володимира Зеленського “реалістичного бачення миру”.

За його словами, пріоритетом нової адміністрації в Україні буде встановлення миру, а не відновлення втрачених територій, зокрема Криму.

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, тільки якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний. Криму пішов (Crimea is gone)", - сказав він.

Відповідаючи на коментарі Ланзи, речник перехідного штабу заперечив, що Ланза виступав від імені Трампа. Перехідний штаб наразі готує персонал і розробляє політику, яку Трамп міг би прийняти під час свого другого терміну.

“Брайан Ланза був підрядником [президентської] кампанії”, — сказав представник штабу, який відмовився публікувати свої ім’я. “Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені”.