Як підготувалася столиця, знаючи, що часи чекають непрості? Що буде з теплом і світлом? Як Києву допомагає держава? Чи реально зруйнувати мости і відновити сполучення між берегами за допомогою понтонних переправ? Та що робити з забороною бізнесу без укриттів працювати під час тривоги? Про це Віталій Кличко розповідав під час тематичної дискусії, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна». Наводимо головні тези з його виступу.

З початком масованих і тривалих обстрілів Києва мер Віталій Кличко неодноразово закликав столичних мешканців тимчасово виїхати з міста , мовляв, нічого хорошого цієї зими тут очікувати не варто. Київ, каже Кличко, завжди був пріоритетною ціллю ворога, але зараз, не маючи успіхів на фронті, росіяни влаштовують справжній терор проти мирних мешканців під час повітряних атак.

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

Підготовка до зими/ резервне теплопостачання

Підготовку до опалювального сезону Київ розпочав одразу після завершення попереднього, запевняє мер міста Віталій Кличко. І на сьогодні ключові ТЕЦ на 100 % готові до зими, наголошує він.

Та от спроможність їхньої роботи напряму залежить від того, чи вдастся захистити критичні обʼєкти від обстрілів, оскільки росіяни не полишають планів залишити киян у темряві без води та тепла, наголошує Кличко.

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Зараз місто готує резервну систему теплопостачання на випадок, якщо центральна буде зруйнована, розповів мер. Її потужність становитиме 1600 МВт, фінансування держава і місто поділили 50/50.

«План дублювальної системи теплопостачання ми презентували тричі: вперше — на засіданні Київської міської ради перед депутатами. Двічі — на РНБО. Він був затверджений. І ми рухаємося за цим планом, щоб забезпечити Київ системою резервного теплопостачання у випадку руйнування центрального.

Хотів би також нагадати, що система центрального теплопостачання будувалась десятки років після Другої світової війни. Десятки інститутів працювали в цьому напрямку. А тепер у нас завдання із зірочкою — враховуючи обмеження щодо фінансів, людського ресурсу і ключове — часу, — нам потрібно те, що будувалось десятками років, побудувати в проміжку між закінченням зими і початком наступного опалювального сезону», — заявив Кличко.

Роботи з побудови резервної системи планують закінчити у грудні. Готовою до запуску вона мала б бути з початку вже наступного року.

Але цей процес, за словами мера, значно ускладнюють брак робочих рук, постійні тривоги, під час яких робітники мають перебувати в укриттях, а також те, що велика кількість робіт проводиться на ТЕЦ, які ворог вже встиг пошкодити.

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

«Ну, і один з найважливіших викликів — проблеми з фінансуванням. Гроші виділені, підрядники вийшли на роботи, але Казначейство заблокувало рахунки (через нестачу грошей в бюджеті уряд зупинив фінансування капітальних видатків. — Ред.). Протягом місяця ми не можемо використовувати гроші, спрямовані на дублюючу систему, на підготовку до зими, — поскаржився Віталій Кличко. — Навіть можу навести такий приклад. Ми взяли запозичення у банку, кредит. Гроші надійшли на рахунки Казначейства, але протягом місяця воно ці гроші не випускає. Я розумію, що підрядники працюють своїми грошима (за словами Кличка, місто відмовилося від передоплат: підряд виконує роботи за свої гроші, місто за актами виконаних робіт, які проходять держекспертизу, далі їх оплачує. — Ред.), на скільки їх вистачить — це інше питання. Від фінансування залежить продовження робіт, закупівля обладнання, яке виробляється за кордоном. Заблоковано мільярд запозичених коштів, і поки гроші лежать заблокованими, місто вже має сплатити банку 13 млн відсотків».

До слова: на момент публікації цього тексту уряд розблокував платежі за окремими проєктами Плану стійкості Києва. Це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства.

Ситуація з електропостачанням

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8 жовтня в Києві повністю зупинились метро та електротранспорт, що було рідкістю навіть під час тривалих блекаутів. Причиною мер назвав відсутність напруги в мережах ДТЕК.

«Хотів би нагадати, що місто Київ залежить від електропостачання держави. Своя генерація в Києві, на жаль, знищена», — відзначив Кличко. Тож ситуація з електроенергією в місті повністю залежить від можливостей «Укренерго».

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

«Ми живемо в умовах війни і намагаємось робити все для того, щоб надавати сервіси. І громадський транспорт є одним з ключових. Ми робимо максимально можливе, але залежні від багатьох обставин, які пов'язані з військовими діями», — каже Кличко.

«Не таємниця, що місто Київ було і залишається ключовою метою ворога. За кількістю крилатих ракет, балістики, дронів його не можна порівнювати з жодним іншим, навіть прифронтовим. А від стабільної соціальної, економічної ситуації в Києві залежить стабільність в кожному місті, містечку, селищі інших регіонів України.

Тому ворог, не маючи зараз успіхів на фронті, змінив тактику і максимально руйнує місто з ключовою метою — посіяти депресію, зробити все для того, щоб місто було в занепаді, для того, щоб було соціальне напруження, щоб зламати дух спротиву українців. Тому б'ють в серце країни — по місту Києву», — додав Кличко.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

За даними мера, в столиці зруйновано вже понад 4 тисячі будинків, загинуло майже 1000 мешканців.

Скільки при цьому будинків встигли відновити, мер точну цифру не назвав, сказав: «десятки», але ще багато будинків в процесі відновлення.

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«Кожній родині зі зруйнованих будинків ми виплачуємо кошти, зараз 1702 родини отримують кошти на оренду житла. Сума виплат киянам, пов'язана з «прильотами», з початку року — це півмільярда гривень.

…Що стосується заміни вікон, дахів, ми це робимо максимально швидко. Для того, щоб не було соціального напруження, в «Київ Цифровий» кожен з мешканців може подивитись дорожню карту щодо свого будинку, тому що нам потрібно зробити обстеження, потім акти щодо ремонту, провести тендери, взяти підрядника. Це займає певний час», — говорить Віталій Кличко.

Мер визнає: є незадоволення темпами відновлення, але посилається при цьому на значні руйнування, великий обсяг робіт, нормативні акти, яких треба дотримуватися.

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

Про мости і сполучення між берегами

Зруйнувати мости не так вже легко, підкреслює Віталій Кличко. Але додає: проговорюються різні варіанти, зокрема зведення понтонних переправ.

«Міністр Калашник (міністр відновлення, інфраструктури та транспорту. — Ред.) вже зробив заяви, що понтонні переправи ми також не виключаємо, тож маємо бути готові до різних сценаріїв. Але жодна понтонна переправа не зможе замінити мости відносно трафіку пересування з лівого на правий берег», — відзначив мер.

Прокоментував мер й появу сіток на столичних мостах — говорить, що це справа рук ДСНС.

«Я не є експертом щодо захисту сітками і нормативів, які існують в державі щодо критеріїв захисту тих чи інших об'єктів. Ті сітки, які зараз знаходяться на мостах, це рішення ДСНС, ми надали повний доступ для їх встановлення.

Ми робимо кроки, виключно спираючись на експертну думку військових фахівців відносно захисту. Спілкуємось з військовими і діємо відповідно до їхніх рекомендацій», — зазначив мер.

Але справжній захист мостів, акцентує Кличко, забезпечити можуть лише сили ППО.

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Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Віталій Кличко, Регіна Харченко, Руслан Марцінків

«Що б ми не робили, які б сітки не ставили, роботу ППО ніхто не може замінити. Тому, коли повітряна тривога, звертаюсь до Боженьки; до наших військових ППО, щоб вони ефективно відпрацювали, тому що від їхньої роботи залежить життєдіяльність міста; і до наших міжнародних партнерів, тому що протиповітряна оборона — це одна із ключових складових виживання цієї зими», — каже столичний мер.

Пригадав він й те, як йому закидали непотрібність побудови Подільсько-Воскресенського мосту.

«Казали, це міст в нікуди, він не потрібен, застарілий проєкт абощо. Дуже добре, що ми його ввели в експлуатацію і він виконує свою функцію.

Зараз йдуть подібні дискусії, що не потрібно будувати метро (на Виноградар. — Ред.). Хотів би наголосити: метро — це одна із ключових транспортних артерій нашого міста. Також метрополітен виконує функцію подвійного призначення — як захист для киян. Десятки тисяч киян під час повітряної тривоги перебувають в метрополітені, тому що під землею набагато безпечніше, ніж в інших містах.

Роботи продовжуються. Я сподіваюсь, що підрядник виконує завдання. Наскільки я знаю, до кінця року проспект Європейського союзу на Виноградарі буде відкритий для транспорту, і всі роботи проходитимуть вже під землею», — розповів мер.

Про стосунки з владою і некомпенсовані тарифи

Київ дуже багато у чому залежить від держави, відзначає Віталій Кличко, і сподівається на ефективну співпрацю з урядом.

«Мій меседж завжди — ми повинні об'єднати наші зусилля. Дуже дивно виглядає, коли починають тицяти пальцем, робити перепони відносно когось, любити чи не любити. Об'єднання наших зусиль — це запорука перемоги чи відновлення миру в Україні. Ми повинні бути сильними. Сильних поважають, зі слабкими не рахуються. Об'єднавши зусилля, ми можемо бути сильними, і місцеве самоврядування — надійний партнер», — зауважив Кличко.

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кличко, мер Києва

Він віджартувався щодо особливого ставлення до нього як до мера з боку центральної влади. Та нагадав, що видатки уряд заблокував усім містам, не лише Києву. І це загрозлива ситуація, оскільки Асоціація міст України, яку Кличко очолює, отримала скарги, що деякі громади не мають коштів на паливо для «швидких» чи вивезення сміття.

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Також Віталій Кличко сподівається, що уряд виплатить місцевому самоврядуванню 85 мільярдів заборгованих коштів за компенсацію тарифів за тепло, відповідно до підписаного меморандуму.

А також — за пільговий проїзд у комунальному транспорті, оскільки він коштує бюджету міста 10 млрд гривень на рік, а кожен другий пасажир — пільговик, стверджує мер.

«Держава визначає пільговиків, не компенсує мільярди гривень заборгованості, а ми перевозимо їх безкоштовно. Сподіваюся, що ми колись достукаємося.

Але виконуємо свої функції. Кожен з нас хоче їздити в сучасному транспорті, а нам потрібно платити заробітні плати водіям, персоналу, який його обслуговує. Попри складні умови, ми робимо все для того, щоб транспорт працював, тому підвищення проїзду в транспорті — це був вимушений крок», — зазначив мер.

Робота бізнесу в тривогу

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №1128, з 4 грудня бізнес не зможе працювати ні в жовтий, ні в червоний рівень тривог, якщо не матиме укриттів чи облаштованого безпечного простору.

Віталій Кличко вважає, що таке рішення влади зашкодить економіці, адже невеликий бізнес не здатний виконати цих умов і просто закриється.

Фото: Зоряна Стельмах італій Кличко, мер Києва,

«Ми зустрілись з представниками великого бізнесу, запросили понад 30 компаній, поспілкувались з ними. Вони готові облаштувати в терміни, які були озвучені керівництвом держави, укриття, щоб бізнес працював. Але, відверто кажучи, багато середнього чи малого бізнесу не зможуть це реалізувати. І тут потрібно шукати рішення тому що це буде означати руйнування бізнесу. Люди залишаться без роботи. Зросте соціальне напруження, безробіття. А це те, чого хоче Росія. З цим повʼязана її тактика.

Ви пам'ятаєте, раніше були масовані атаки раз на тиждень, а зараз вони запускають один дрон, через 15 хвилин наступний і наступний. І так безперервно. Щоб економіка зупинилась, почався хаос», — каже столичний мер.

Він нагадав: в Києві функціонують 4300 укриттів різного ступеня захисту. І вважає, що влада не має на власний розсуд скидати на плечі бізнесу необхідність будувати додаткові укриття, тому постанову слід допрацювати.

«Потрібне Соломонове рішення, бо велика кількість бізнесу просто неспроможна цього зробити», — констатував мер.