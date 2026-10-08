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Кличко: рішення встановити сітки на мостах Києва зробили в ДСНС

Місто готове до додаткових заходів безпеки після висновків військових та інших експертів. 

Кличко: рішення встановити сітки на мостах Києва зробили в ДСНС
Фото: Вікіпедія

Київ готовий вживати додаткових заходів для безпеки мешканців після висновків експертів, насамперед – військових. Рішення встановити сітки на мостах, які останнім часом ворог активно атакує, зробила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Про це на організованому LB і EFI Group заході повідомив міський голова Віталій Кличко. Він сказав, що загалом антидронові сітки, які встановлюють у прифронтових містах, покликані захистити від FPV-дронів, а столиця в зону застосування такого типу БпЛА не входить. 

«На мостах прийняло рішення ДСНС. Пояснити це можуть експерти ДСНС. Я не є експертом відносно захисту сітками і нормативів відносно критеріїв тих чи інших об'єктів», – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи збирається Київ обклеювати вікна громадського транспорту бронеплівкою, за прикладом Запоріжжя, мер сказав, що місто готове, якщо експерти заявлять про відповідну потребу. 

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