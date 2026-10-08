Кличко про зупинку метро: наша власна генерація розбита повністю, місто залежить від Укренерго

Посилення атак проти міста пов'язане з відсутністю успіхів на фронті, переконаний міський голова.

Київ залежить від центрального державного електропостачання. Уся власна генерація міста була знищена в минулі роки війни.

У зв'язку з цим виникають нові виклики, зокрема сьогодні, 8 жовтня, через брак напруги був перебій у русі метро. Столиця намагається в умовах війни робити все, щоб продовжувати надавати сервіси, в тому числі й транспортні, повідомив мер Києва Віталій Кличко на організованому LB та EFI Group заході.

Кличко впевнений, що Київ залишається ключовою метою ворога. За кількістю запущених по столиці балістичних ракет і дронів місто не можна порівнювати з іншими, додав він.

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«Ворог, не маючи успіхів на фронті, змінив тактику і максимально руйнує місто з ключовою метою – посіяти депресію, зробити все для того, щоб місто було в занепаді. Щоб зламати дух українців. У цьому напрямку б'ють в серце країни», – зазначив міський голова.

В місті зруйновано близько 4000 будинків, приблизно 1000 киян убиті. Місто виплачує компенсацію за пошкоджене житло. 1700 родин отримують кошти на оренду житла, з початку року надали вже пів мільярда гривень киянам, чиї оселі постраждали.

Десятки будинків уже відновлені, але значна кількість залишається в процесі. Вікна і дахи, за словами мера, максимально швидко відновлюють: дорожню карту процедури можна подивитися в «Київ Цифровий». Однак обсяги руйнувань залишаються великими.

Кличко закликав бути сильними, попри усі виклики війни.

«Сильних поважають, зі слабкими не рахуються», – прокоментував він.