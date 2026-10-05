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Відтепер у Києві знайти лікаря чи записатися на обстеження можна за допомогою медичного чат-бота

Чат-бот містить інформацію про медзаклади, доступні медичні послуги, чергування лікарень та міські програми.

Відтепер у Києві знайти лікаря чи записатися на обстеження можна за допомогою медичного чат-бота
Фото: КМДА

У Києві запрацював медичний навігаційний чат-бот "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва", створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА. Сервіс допомагає мешканцям і гостям столиці знаходити інформацію про медичні послуги та заклади. 

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА.

За допомогою чат-бота можна дізнатися, куди звернутися по необхідну медичну допомогу, як записатися на консультацію чи обстеження, а також які медичні заклади працюють у невідкладному режимі.

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У сервісі доступна інформація про:

  • планові консультації та онлайн-запис до лікарів;
  • діагностичні обстеження;
  • ургентні чергування медзакладів;
  • лікарні, консультативно-діагностичні центри та інші комунальні медзаклади за районами Києва;
  • міські програми у сфері охорони здоров’я;
  • медичну допомогу військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин;
  • сервіси з ментального здоров’я та психологічної підтримки.

"Новий сервіс дає швидкий доступ до перевіреної інформації, скорочує час на пошук необхідних медичних послуг і робить взаємодію мешканців із системою охорони здоров’я більш ефективною й комфортною", – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Паралельно з запуском чат-бота, Департамент охорони здоров’я КМДА спільно з медзакладами актуалізував та уніфікував посилання на електронний запис до лікарів і інформацію про доступні цифрові сервіси.

У Департаменті зазначають, що це має спростити пошук потрібного медзакладу та перехід безпосередньо до запису на консультацію чи обстеження.

Скористатися "Онлайн-помічником ДОЗ м. Києва" можна в Telegram.

  • Також вони зможуть залишити пропозиції, подяки або скарги щодо роботи медзакладу.
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