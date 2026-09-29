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ГоловнаЗдоров'я

У Києві з 1 жовтня запрацює нова Медична інформаційна служба

Сервіс розрахований на пацієнтів, медичних працівників, керівників закладів охорони здоров’я та працівників аптек. 

У Києві з 1 жовтня запрацює нова Медична інформаційна служба
Ілюстративне фото
Фото: freepik.com

Із 1 жовтня у Києві запрацює нова Медична інформаційна служба: киянам надаватимуть інформацію про медзаклади та послуги.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Служба працюватиме на базі КНП "Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" в межах міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці" на 2024–2027 роки.

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У Департамент охорони здоров'я КМДА зазначають, що служба розрахована на пацієнтів, медичних працівників, керівників закладів охорони здоров’я та працівників аптек. Фахівці служби надаватимуть інформацію про роботу комунальних закладів охорони здоров’я; безоплатні медичні послуги; можливості Програми медичних гарантій; тощо.

Інформаційна служба також сприятиме інформаційній безбар’єрності у сфері охорони здоров’я. 

Кияни зможуть отримати інформацію про медзаклади, а також про лоступні послуги та порядок їх отримання, щоб самостійно визначити подальший маршрут. Також вони зможуть залишити пропозиції, подяки або скарги щодо роботи медзакладу. 

Якщо питання належатиме до компетенції служби, оператори намагатимуться надати відповідь безпосередньо під час дзвінка. В інших випадках звернення передаватимуть до відповідного медзакладу для підготовки відповіді.

Водночас Медична інформаційна служба Києва не надаватиме медичних консультацій і не записуватиме пацієнтів на прийом до лікарів. Її основна функція – інформаційна навігація та координація.

Служба працюватиме з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00. Звернутися можна буде з 1 жовтня за номером (044) 451-0-451. Дзвінки зі стаціонарних телефонів у столиці безплатні, з мобільних – відповідно до тарифу оператора.

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