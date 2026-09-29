«Можна багато разів казати, що секс не на часі, але»: що треба знати про сексуальну реабілітацію після травм

І так, вона є надзвичайно важливою частиною процесу відновлення та повернення людини до повноцінного життя, каже клінічна психологиня, кандидатка психологічних наук, консультантка з сексуальної реабілітації Анастасія Горецька. Пояснюємо цю тему за допомогою фахівців.

У нас немає статистики, скільки людей в Україні після травм потребують сексуальної реабілітації. Після різних травм. Хтось потребує відновлення після ампутації, хтось – після мінно-вибухових травм, а хтось – після інсульту чи ДТП.

«Я правою рукою, яка була ціла, намагався перевірити, чи є член. Даже під наркотиками. А мене так добре ширнули, що я не відчував нічого. Боявся, що мені його відірвало», — згадує один із ветеранів у дослідженні VeteranHub .

«У більшості випадків, коли людина приїжджає в госпіталь після поранення, всі говорять про травму, але не про її наслідки. Ампутація — одна історія. Але чи мінно-вибухова хвиля зачепила ще щось? Для чоловіка і для жінки це важливі питання», – розповідає ветеран та директор Unconquered Foundation Олександр Баталов.

Етап 1. Моє “нове тіло”

Ветеран Олександр Баталов після поранення та ампутації частини ноги пройшов тривалий шлях відновлення, і тепер мотивує інших. Зокрема, вивчав сексуальне відновлення в межах проєкту «Recovery. Сексуальне життя».

Фото: RECOVERY Олександр Баталов під час програми реабілітації

Розповідає, що сексуальна реабілітація має починатися з розуміння зміни тіла, які функції могли постраждати та які можливості для їхнього відновлення існують.

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«Найбільша прогалина — недонесення інформації. Є хірург, який оперує, і все. Поки сам не поставиш питання, ніхто нічого не пояснює, — говорить Баталов, і це підтверджує й дослідження. – Лікар не зобов’язаний знати всі подробиці, але повинен сказати: “У тебе така травма, це працює так, це вплинуло на те-то”. Якщо відчуваєш, що щось не так, можемо запросити уролога чи гінеколога. Якщо фізично все нормально, але система все одно не працює, можемо запросити психолога».

Тобто сексуальна реабілітація охоплює не лише лікування якогось розладу, який блокує фізичну здатність до близькості. Вона має ширшу мету, пояснює клінічна психологиня, психотерапевтка та сексологиня Олена Лисенко: «Зберегти, відновити або оптимізувати сексуальне функціонування людини та пов’язану з ним якість життя». Лікування сексуальної дисфункції може бути одним із етапів такої реабілітації.

«Я часто чула: “Я що, слабак, сам не впораюся?”. Але сексуальні дисфункції можуть потребувати лікування, а також супроводу психотерапевта чи сексолога. Самолікування може лише погіршити ситуацію, — говорить Лисенко. – Розмови про секс можуть викликати різні почуття, особливо сором, тому на практиці ця тема нерідко залишається поза увагою медперсоналу. Доволі часто про проблеми або побоювання першими починають говорити самі пацієнти, зі спеціалістом, якому довіряють. Зазвичай це психолог, фізичний терапевт або ерготерапевт. Запитання, натяк або пряме звернення можуть бути ознакою готовності людини до розмови на інтимні теми».

Оскільки до сексуального відновлення військових та ветеранів є більша увага в Україні (як часто ви бачили популярні ефіри про секс після складного ДТП чи інсульту?), то пояснимо на їхніх прикладах.

Фото: надане Анастасією Горецькою Анастасія Горецька

Умови життя як у зоні бойових дій, так і в місцях постійної дислокації складно назвати сприятливими для сексуального та репродуктивного здоров’я. Це й переохолодження, і перегрівання, і травми, а також проблеми зі сном і харчуванням. Загалом, за досвідом Анастасії Горецької, запити від військових та ветеранів можна розділити на три великі групи:

тіло: еректильна дисфункція, зниження або втрата лібідо, біль після поранень, обмеження після операцій, гормональні порушення та побічні ефекти препаратів; психічне здоров’я: симптоми ПТСР, тривожні та депресивні розлади, відчуження від власного тіла, зниження тілесної чутливості, сором, провина та страх сексуальної невдачі; шрами, рубці та протези можуть впливати на сприйняття власного тіла; труднощі у стосунках: проблеми з близькістю та довірою, порушення комунікації у парі, невідповідність очікувань, брак інформації про сексуальність після травми та зміна ролей у парі.

«Після травм хребта одним із основних запитів є слабка або відсутня ерекція. Можуть виникати зміни чутливості, порушення еякуляції та труднощі з досягненням оргазму», — розповідає сексологиня.

Інтиму після може заважати біль у куксі, який виникає через тиск, навантаження або незручне положення тіла. Або може перешкоджати близькості хронічний біль у ділянці геніталій або інших частинах тіла внаслідок поранень.

Етап 2. Дослідити власне “нове” тіло

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Після пояснень, що відбулося і відбувається, вам мають допомогти відновити контакт із власним тілом. Підказати, як самостійно дослідити можливості свого тіла та визначити чутливі, нечутливі й ерогенні зони. Під час консультації ви маєте розповісти фахівцю про свої спостереження, успіхи та труднощі.

Фото: facebook/Lysenko Olena Олена Лисенко

«На основі цих спостережень сексолог може запропонувати альтернативні способи стимуляції, які можна самостійно випробувати вдома», — пояснює сексологиня Олена Лисенко.

Залежно від ваших потреб, до сексуальної реабілітації можуть залучати лікарів, психологів, психотерапевтів, ерготерапевтів та інших фахівців. Тільки після цього стартує опрацювання психотравматичного досвіду, безпосередня робота з сексуальністю, та залучення до процесу своєї пари.

Якщо змінилась чутливість після травми

Через втрату або, навпаки, підвищення чутливості звичні способи отримання задоволення можуть перестати працювати або викликати інші відчуття, пояснює сексологиня Олена Лисенко. У такому разі вона радить скласти своєрідну «карту тіла», позначивши чутливі, нечутливі, нейтральні й болючі ділянки. Робити це можна самостійно або у парі, поступово досліджуючи різні види дотиків, за потреби використовуючи секс-іграшки.

Увага: обережно з ділянками, де чутливість знижена або її фактично немає, можна не відчути болю і травмувати шкіру.

Лисенко розповідає: «Адаптація до таких змін можлива, її тривалість індивідуальна і залежить від низки причин. Сексуальна реабілітація не завжди означає повернення колишньої чутливості». Якщо чутливість повністю відновити неможливо, можна знайти збережені або нові ерогенні зони та способи стимуляції. Згадайте фільм «1+1» – там головного героя стимулюють за мочки вух.

Фото: Daily motion Кадр з фільму '1+1'

Якщо сталася втрата статевих органів

Це не означає автоматичної втрати сексуального бажання чи здатності до оргазму. Сексуальне збудження і задоволення формуються не лише завдяки стимуляції геніталій — значну роль тут відіграє… мозок!

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Наприклад, у частини людей стимуляція сосків, простати та інших ерогенних зон може викликати інтенсивне сексуальне задоволення, іноді й оргазм. Збудженню можуть сприяти еротичні фантазії, візуальні та інші стимули.

Якщо є фантомні болі, рубці та спазми

Біль і фізичний дискомфорт ускладнюють розслаблення, потрібне для збудження. Хронічний біль виснажує і може посилювати дратівливість. Якщо біль довго не минає, фахівці із сексуальної реабілітації можуть допомогти адаптувати інтимне життя.

Олена Лисенко розповідає, що сексологи, психологи та ерготерапевти можуть порадити, наприклад, планувати близькість на той час доби, коли біль турбує найменше, а у вас є найбільше сил. Скажімо, лікар призначив вам схему знеболення, і по ній можна планувати інтим на час максимальної дії препарату. Фахівці можуть підказати, які позиції краще підібрати, щоб біль був мінімальним або хоча б не посилювався.

Тобто це і пошук комфортних поз, часу й умов для інтиму, і робота з емоційним станом, вашою самооцінкою та самоцінністю, і відновлення контакту у парі через психотерапію.

Увага: Під час сексу біль і спазми не ігноруйте. Посилюються – краще зупиніться, або змініть позицію чи спосіб стимуляції.

Після повного загоєння рубців у ділянці геніталій, за рекомендацією відповідного спеціаліста, можна застосовувати техніки мобілізації рубця, масажу та роботи з подразниками. Навчити таких технік можуть фізичні терапевти.

То до кого бігти, коли є проблема з близькістю після травми?

Наразі сексуальна реабілітація не передбачена відповідним законом як окремий напрям реабілітації. У нас немає зафіксованого визначення терміну «сексуальна реабілітація», правил, за якими надають таку допомогу, і чіткого маршруту людини, якій такий супровід потрібен.

Сексуальною реабілітацією наразі переважно займаються психологи та сексологи. Для частини медиків вона обмежується тим, що вам розкажуть про ймовірний вплив травми на ваше інтимне життя. Чому так? Одна з причин – брак спеціалізованого навчання, і вузьке розуміння того, що ця сексуальна реабілітація передбачає.

Фото: olenapinchuk.foundation

«Це не реабілітація сексом. Це комплекс дій для відновлення сексуального життя, а не лише можливості статевого акту. Чому не подивитися на цей процес як на частину відновлення сексуального та репродуктивного здоров’я?» — говорить сексологиня Олена Лисенко.

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Фахівцям потрібні поглиблені знання та компетенції у сфері сексуального здоров’я і роботи з наслідками травм. Йдеться про урологів, гінекологів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, психологів і психотерапевтів. Фахівців із базовою підготовкою у сфері сексуальної реабілітації в Україні наразі небагато, кажуть опитані нами експертки.

«Але це змінюється. Ми говоримо про це відкрито, з’являються навчальні програми. Є освітній серіал на порталі “Дія.Освіта”», — додає Анастасія Горецька. Наприклад, близько 20 спеціалістів у липні 2023 року пройшли перший в Україні курс із сексуальної реабілітації поранених військових, який проводили ізраїльські фахівці Роніт Алоні та Рафі Геруті. Курс організувала Олена Лисенко спільно з ГО «МАВР».

«Можна багато разів казати, що секс не на часі, але у який спосіб тоді ми будемо відновлювати українську націю?» — говорить Олена Лисенко. Вона є членкинею робочої групи з розробки Порядку надання реабілітаційної допомоги при станах, які супроводжуються статевою дисфункцією, на громадських засадах. Ветеран Олександр Баталов разом із фахівцями працює над протоколом базового інформування людини про можливі наслідки її травми для сексуального життя та подальший маршрут до спеціалістів.

Як у парі говорити про секс, коли страшно

Такі бесіди можуть бути болючими для обох у парі. Але брак комунікації здатен суттєво погіршити стосунки або й зруйнувати їх. Олена Лисенко радить тут використовувати техніку ненасильницького спілкування, розроблену Маршаллом Розенбергом. Чотири кроки:

Спостереження — конкретний факт без оцінки; Усвідомлення власних почуттів; Визначення потреби, цінності чи бажання, що стоїть за реакцією; Формулювання конкретного прохання до партнера чи партнерки.

Приклад: «Я помітив/помітила, що між нами стало менше інтимного спілкування, і відчуваю через це тривогу. Для мене важливі наші стосунки й відчуття безпеки в них. Чи можемо ми поговорити на цю тему?».

Фото: проєкт «Recovery.Сексуальне життя»

«Секс — важлива складова стосунків, але після поранення важливішою є безпека. Спочатку – відновлення внутрішнього та зовнішнього почуття безпеки, а потім усе інше. Секс не може бути примусом. Іноді партнери вперто намагаються відтворити попередній сценарій, “перебороти себе”, змусити тіло працювати “правильно”, але це створює ще більше напруження, розчарування, чи навіть відчуття невдачі», – пояснює Анастасія Горецька. Вона радить дивитись на секс як на процес, шлях дослідження: без поспіху, з увагою до деталей, готовністю відкритися новому досвіду. Це більше часу на розмову, тілесну взаємодію, зупинку за потреби тощо.

«Ми проговорили про секс ще до моменту, як вперше ним зайнялися. Я казав, що не до кінця розумію, як мені зараз це робити, бо через те, що в мене осколок в коліні і в кульшовому суглобі, важко робити упор на ліву ногу. Але у мене найкраща у світі дружина, у неї риторика, що це не проблема, що люди з гіршим станом здоров'я спокійно займаються сексом, що завжди можна знайти вихід. Дуже сильно підтримувала», — ветеран у дослідженні Ветеран Хабу.

Яку роль тут можуть відігравати секс-іграшки

«Вони не є основним чи обов’язковим елементом сексуальної реабілітації, хоча можуть допомагати покращувати сексуальне життя, досліджувати власне тіло та знаходити нові способи отримання задоволення», — пояснює сексологиня Олена Лисенко.

Не кожна секс-іграшка буде зручною чи безпечною для людини з певними обмеженнями. Для цього існують секс-адаптивні пристрої — спеціально розроблені або адаптовані девайси для людей із порушеннями чутливості, рухливості чи сексуальної функції. Вони можуть мати різні способи кріплення, великі кнопки, дистанційне керування або інші особливості, що спрощують використання.

«Доволі часто саме соло-секс і мастурбація з допоміжними засобами стають першими безпечними способами заново досліджувати власне тіло після травми. Це може допомагати повернути відчуття контролю над ним, краще зрозуміти його нові реакції та поступово відновлювати сексуальну впевненість», — говорить Лисенко.

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Фото: resex.veteranhub.com.ua

На що звертати увагу під час вибору інтимних товарів

Вибір інтимного девайса після травми або ампутації залежить не лише від особистих уподобань, а й від фізичних можливостей людини, каже сексологиня Олена Лисенко. Варто врахувати тип стимуляції та те, наскільки зручно зможете користуватися пристроєм: самостійно тримати, керувати, змінювати інтенсивність і безпечно вимкнути.

При ампутаціях рук важливими можуть бути вага девайса, зручність кнопок, дистанційне або голосове керування та можливість фіксації на тілі чи іншій поверхні. Існують адаптивні кріплення для людей із порушенням захвату або відсутністю кисті. При ампутаціях ніг зважайте на комфортне положення тіла, стабілізацію та щоб не було тиску на куксу.

Враховуйте супутні захворювання та медпристрої. Людям із кардіостимуляторами перед використанням потужних вібраційних девайсів або пристроїв з електростимуляцією варто проконсультуватися з лікарем.

За словами співзасновника секс-шопу Lovespace Тараса Крупи, окремої категорії товарів для людей з обмеженою мобільністю чи протезами на ринку немає: «Те, що працює у світі та використовується з досвіду інших країн, — це адаптивні деталі в окремих іграшках, які роблять їх зручнішими у використанні».

Інклюзивні рішення для сексуального життя вже є на українському ринку, однак про них поки мало знають. Поліна Майко, блогерка та власниця магазину для дорослих «Хочу гратися», консультує щодо них. Окремі бренди також адаптують свої застосунки для людей із порушеннями зору: вони підтримують Screen Reader, а деякими пристроями можна керувати голосом. Це може бути особливо актуально для людей із травмами рук, яким складно користуватися звичайним пультом: «Є запит на іграшки для людей з інвалідністю, але він невеликий. Це дуже закрита і табуйована тема, а поєднання теми сексу й інвалідності — дві закриті теми одразу».

Практичний досвід використання таких пристроїв, за її словами, показує, що вони можуть допомагати людям заново досліджувати власне тіло. Наприклад, один із тестувальників зі спінальною травмою після використання вібраційного пристрою для пеніса знову відчув приємні відчуття під час стимуляції, хоча до цього вважав, що втратив чутливість. Інша пара, де чоловік має травму спинного мозку, тестувала фалопротез, а також вібратор для стимуляції сосків. Пристрої виявилися для них зручними.

Незряча жінка тестувала пристрій із дистанційним керуванням, застосунок якого адаптований для Screen Reader, їй підійшло: «Такі рішення не є обов’язковою частиною сексуальної реабілітації, але вони можуть допомогти людині досліджувати зміни у власному тілі, зменшити фізичне навантаження та знайти нові способи сексуального задоволення».