“Ми задоволені змінами, але на цьому не зупинились, робимо ЕКОПФО 2.0 і вимагаємо від інших міністерств дозавершити [зміни] на своїй стороні”.

Так міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на нашу розповідь про ветерана, який не зміг одразу отримати державну послугу з переобладнання авто під його нові потреби тіла, бо медична команда ЕКОПФО (вони прийшли на заміну МСЕКам) не написала про цю потребу у своєму висновку.

Одне з ключових міністерств для продовження реформи інвалідності – Мінсоцполітики, сказав міністр у розмові для проєкту “Наші гідні”.

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“До Дениса Валерійовича Улютіна ми часто приходимо, щоб вони запустили продовження ЕКОПФО. Багато питань виникає, коли приходить людина до медиків, не говорить їм про певні соціальні, освітні проблеми, і медик повинен здогадатися, що людина збирається отримати освіту чи водити автомобіль. Медик робить так, як бачить по стану здоров'я. Тому ключова задача, щоб запустилася друга частина реформи, де піде опитувальник на інші сторони [життя людини], де будуть навчені інші спеціалісти”, – сказав Віктор Ляшко.

Поранені захисники, ветерани, змушують до більшої синергії Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики. Бо коли людина проходить ЕКОПФО і отримує групу інвалідності через бойове поранення чи той же інсульт, може потребувати, скажімо, дооблаштування житла. А щоб це сталося, має бути поєднання медичної і соціальної систем. Цього досі немає.

“Для міністерства це біль, – відреагував на це Віктор Ляшко. – Ми готові рухатись і запускати чергові наші ініціативи, але не можемо, вони стопоряться, бо інші сторони ще не підхопили зокрема цифровими інструментами. Наша команда більш стійка, ми розуміємо, куди рухаємося. В інших міністерствах є зміни команд, яким треба по-новому пояснювати процеси, які ми вже пройшли, щоб вони перезапускали свої візії. Але є позитивні сигнали в цьому напрямку, думаю, якнайшвидше це зробимо. З Денисом і його командою було вже декілька зустрічей. Є задекларовані цілі в законі, коли це зробити, але є обіцянки зробити це якомога швидше”.

Також міністр сказав, що в новій системі фактично 100% українців, які заслужено потребують статусу інвалідності, його отримують.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала правку, яка відтерміновує реформу інвалідності до 2030 року. Хоча 19 громадських організацій закликали депутатів цього не робити.