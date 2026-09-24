У Києві планують встановити стаціонарні металодетектори там, де працюють медики ВЛК

У Києві планують встановити стаціонарні рамки-металодетектори у медзакладах, де працюють військово-лікарські комісії.

Це має посилити безпеку медичних працівників і відвідувачів.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Відповідний проект змін до міської цільової програми "Підтримка та розвиток охорони здоров’я столиці на 2024–2027 роки" підтримала постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики.

Нагадаємо, що у липні у приміщенні Подільського районного ТЦК та СП столиці чоловік завдав 55-річній лікарці-хірургу близько 17 ножових поранень у груди, шию та руки. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Коли такий проект ухвалять, коли він вступить у силу і в медзакладах встановлять такі рамки, наразі невідомо. Як і сума інвестицій у такі заходи захисту.

Нагадаємо, цей же проект передбачає доплати медикам швидких за роботу в тривоги у Києві.