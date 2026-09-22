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71% онкопацієнтів в Україні не отримали жодного реабілітаційного втручання, — дослідження

У 71% випадків лікування пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями в Україні не було зафіксовано жодного реабілітаційного втручання, зокрема консультації. 

Такі дані отримали після аналізу даних НСЗУ за 2023–2025 роки.

Про це під час Всеукраїнського конгресу з фізичної терапії 2026 року повідомила фізична терапевтка, професорка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Катерина Тимрук-Скоропад.

71% онкопацієнтів в Україні не отримали жодного реабілітаційного втручання, — дослідження
Катерина Тимрук-Скоропад
Фото: БФ "Пацієнти України"

Аналіз охопив понад 500 тисяч унікальних випадків злоякісних новоутворень. Дослідники вивчали, чи отримували пацієнти реабілітаційні втручання на різних етапах лікування.

Під час першого лікувального епізоду будь-яке реабілітаційне втручання отримали лише 3% пацієнтів. Якщо враховувати всі лікувальні епізоди, цей показник становить майже 30%.

Водночас частота отримання реабілітації відрізнялася залежно від локалізації захворювання. Найбільше реабілітаційних послуг отримували пацієнти з новоутвореннями центральної нервової системи, молочної залози, кісток і суглобів.

Найменше втручань зафіксували серед пацієнтів із меланомою та іншими новоутвореннями шкіри, а також із новоутвореннями органів травлення.

Дослідження «Реабілітація в онкології: рух до відновлення» провели БФ «Пацієнти України» в межах проєкту «TRUE. Реабілітація травм для України» та ГО «Фонд досліджень наук про здоров’я» за участі ГО «Афіна» і ГО «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» та за підтримки БФ «Запорука».

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